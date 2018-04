O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi multado pelo Conselho de Disciplina da Liga.

Em causa está um atraso de cinco minutos da ida para a flash-interview após o jogo dos dragões frente ao Vitória de Setúbal (5-1).

“O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, demorou cinco minutos a chegar à flash-interview, apesar das várias tentativas dos delegados da Liga para que chegasse imediatamente após a saída do jogador do V. Setúbal, conforme é relatado no relatório dos delegados da Liga”, refere o comunicado, citado pela imprensa.

Sérgio Conceição fica assim obrigado a pagar uma coima de 5700.

Para além disso, o treinador do FC Porto também foi multado por se atrasar dois minutos no início da partida: por este atraso, Sérgio Conceição terá de pagar uma coima de 612 euros.