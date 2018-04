Ao lado de Leonardo DiCaprio para a apresentação do seu próximo filme – “Once Upon a Time in Hollywood”, sobre os homicídios perpetrados na década de 1960 por Charles Manson e os seus seguidores – Quentin Tarantino prometeu um filme ao nível do icónico “Pulp Fiction”, de 1994.

“É provavelmente o mais parecido com ‘Pulp Fiction’ que já fiz”, afirmou o realizador sobre o filme com estreia prevista para agosto de 2019 numa sessão promocional da Sony Pictures em Las Vegas.

“Once Upon a Time in Hollywood” marcará a reunião de Tarantino com DiCaprio depois de “Django Libertado” (2012), mas não só. Confirmado entre o elenco está também Brad Pitt, que em 2009 protagonizou “Inglorious Basterds”. A “dupla de estrelas mais dinâmica desde Paul Newman e Robert Redford”, asseverou o realizador. “Está tudo em segredo. Mas posso dizer-vos que ‘Once Upon a Time in Hollywood se passa em 1969, no auge da revolução da contracultura hippie e da nova Hollywood. Rua por rua, quarteirão por quarteirão, transformaremos Los Angeles na Hollywood de 1969.”

E tanto DiCaprio como o presidente da Sony Pictures, Tom Rothman, se mostraram entusiasmados com o novo projeto de Tarantino. “Sou um grande fã de ‘Singing in the Rain, de filmes sobre Hollywood. Como um nativo de Los Angeles, e tendo já lido o argumento, posso dizer que é um dos mais incríveis [que já vi]”, disse o ator. Rothman foi mais longe e afirmou tratar-de do “melhor argumento” que alguma vez teve “o privilégio de ler”.