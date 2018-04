O vento forte está a criar dificuldades no aeroporto da Madeira. Até ao momento, e segundo uma fonte citada pela agência Lusa, três aviões já foram desviados. "Três para o aeroporto do Porto Santo, incluindo o voo inter ilhas que voltou à origem e um voo da TAP que voltou a Lisboa", disse.

No entanto, desde o início da manhã que seis aviões já aterraram no aeroporto. As dificuldades poderão manter-se ao longo do dia, visto a previsão ser de "ventos fortes, no limite durante todo o dia, com momentos de acalmia que poderão ser usados para aterragens", afirmou a fonte da Lusa. O IPMA prevê ventos moderados e fortes, entre os 25 a 40 km/h, do quadrante norte.