Resumindo o despacho da decisão instrutória do caso que envolve a TAP e a Sonair, uma subsidiária da Sonangol, pode concluir-se que ser angolano, por si só, não é crime. Esta foi uma das críticas ao MP apontadas ontem pelo juiz de instrução Ivo Rosa, que decidiu não levar a julgamento os sete arguidos deste caso, que se baseava num alegado esquema de circulação de dinheiro para favorecer responsáveis da petrolífera angolana.

Na decisão instrutória, a que o i teve acesso, o juiz condena as ligações estabelecidas pelo Ministério Público (MP) entre os alegados crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, falsificação de documentos e branqueamento de capitais e o facto de os supostos beneficiários serem de nacionalidade angolana e estarem associados a figuras com impacto social, económico e político naquele país. Segundo a acusação, Luís Ferreira do Nascimento José Maria, membro da nova administração da Sonangol nomeado pelo presidente angolano João Lourenço, seria uma das pessoas que beneficiaria do esquema de circulação de dinheiro, recebendo 2,5 milhões de euros dos 25 milhões de euros que saíram dos cofres da Sonair.

Francisco José Lemos Maria, ex-presidente da Sonangol, e Mirco Martins, enteado no ex-vice-presidente de Angola e antigo líder da petrolífera Manuel Vicente, também estariam envolvidos neste plano. Recorde-se que o ex-governante angolano já se viu a braços com vários casos na justiça, nomeadamente a Operação Fizz.

