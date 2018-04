O que aprendemos com os interrogatórios da operação marquês

Ao longo da passada semana assistimos, com um misto de espanto e de voyeurismo, à divulgação pela SIC de vários excertos de interrogatórios a suspeitos no âmbito da Operação Marquês.

Muito do que foi ali dito já o sabíamos graças a investigações de meios de comunicação como o semanário “Sol”, o “Correio da Manhã” e a revista “Sábado”. Porém, as imagens de José Sócrates a responder ao procurador colocaram-nos perante um dado novo: a agressividade e a prepotência do antigo primeiro-ministro eram algo de que já víramos indícios, mas nunca, até aqui, se tinham revelado em todo o seu esplendor. Sócrates acredita certamente que a melhor defesa é o ataque e, como tal, quando confrontado com factos incómodos, recorre à intimidação para ver se sacode as acusações que sobre ele recaem.

Os interrogatórios trouxeram ainda outras revelações sensacionais: como aquele momento em que o ex-primeiro-ministro, questionado sobre o facto de ter posto em marcha uma operação para comprar milhares de exemplares do seu livro, responde com uma candura inacreditável que tem o defeito de ser vaidoso e que a vaidade foi uma das principais razões por que foi para a política. Palavras para quê?

O mais chocante, porém, é talvez a ligeireza com que os protagonistas, muitos dos quais responsáveis pela crise gravíssima que afundou Portugal nos últimos anos, falam de milhões como se estivessem a falar de trocos. O que pensarão aqueles que todos os dias têm de penar para ao fim do mês receber um ordenado mínimo?

Curiosamente, nos interrogatórios todos os acusados dizem, de uma forma ou de outra, que o dinheiro não lhes pertencia. “Era para comprar ações”, “Era para premiar funcionários”, “Era para emprestar”, “Era de Carlos Santos Silva”... Numa frase: “Isso não é meu”. A desculpa soa vagamente familiar, não soa? Se não me engano, é o que costumam dizer os carteiristas quando são apanhados com o dinheiro de outra pessoa.