Esta segunda-feira à tarde, uma carrinha atropelou várias pessoas em Toronto, no Canadá e fez quatro vítimas mortais e vários feridos.

De acordo com o porta-voz da polícia, Gary Long, a carrinha subiu o passeio e abalroou várias pessoas que ali se encontravam. De seguida colocou-se em fuga, tendo o homem acabado por ser detido pouco tempo depois do incidente.

O atropelamento de vários pessoas coincidiu com a cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que se realiza hoje, onde serão debatidos vários temas, como é o caso de medidas antiterroristas a adotar contra o Estado Islâmico.

Para já, não são conhecidos quaisquer motivos que tenham levado o homem a atropelar as pessoas. Além disso, a identidade do autor do incidente também ainda não foi revelada.

O atropelamento ocorreu a cerca de 30km de Toronto e a circulação do metro foi de imediato suspensa.

De acordo com a BBC, a carrinha que esteve na origem do atropelamento terá sido alugada.

Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, já expressou as suas condolências a todas as vítimas que estiveram envolvidas no incidente, afirmando que nas próximas horas voltaria a falar sobre o assunto. "O nosso pensamento está com todos aqueles que foram afetados pelo terrível incidente em Yong Street e a Finch Avenue em Toronto. Obrigada a todos aqueles que estão a trabalhar na zona. Estamos a acompanhar a situação de perto", escreveu Trudeau no Twitter.

Our thoughts are with all those affected by the terrible incident at Yonge and Finch in Toronto. Thank you to the first responders working at the scene – we're monitoring the situation closely.