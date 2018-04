A Proteste Investe revelou, através do seu site, cinco truques que tornam as probabilidades de ganhar o Euromilhões maiores. No entanto, a entidade indica que não é garantido, mas isso já se sabia.

"Primeiro, tudo o que interessa é o primeiro prémio: em média, foi de 58 milhões de euros nos últimos sorteios, representando mais de 99% do valor a distribuir. Segunda, quer dividir este prémio com o menor número possível de desconhecidos", revela a associação.

Siga estas dicas

1. Jogar em sociedade

2. Apostar apenas quando há jackpot de valor elevado em jogo

3. Jogar chaves “impopulares”

4. Criar uma chave aleatória no site dos Jogos Santa Casa

5. Fazer as apostas online no site da Santa Casa