Esta segunda-feira à tarde, uma carrinha atropelou várias pessoas em Toronto, no Canadá, e terá feito, pelo menos, dez feridos.

De acordo com o porta-voz da polícia, Gary Long, carrinha subiu o passeio e abalroou várias pessoas que ali se encontravam.

No entanto, as autoridades já confirmaram que o homem foi detido pouco tempo depois do incidente.

Segundo avança a imprensa local, há "pelo menos quatro pessoas sem sinais vitais", contudo as autoridades ainda não confirmaram quaisquer vítimas mortais.

Este incidente coincidiu com a cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que se realiza hoje, onde serão debatidos vários temas, como é o caso de medidas antiterroristas a adotar contra o Estado Islâmico.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. (Video: @FTV_Huazhang) pic.twitter.com/HIAVJNZTfx — BreakingNNow (@BreakingNNow) 23 de abril de 2018





Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018