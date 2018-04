Esta segunda-feira de manhã nasceu o quinto sucessor ao trono britânico, o terceiro filho de Kate Middleton e William. O nome do bebé ainda não foi revelado, mas já há vários opções em destaque. O terceiro filho dos duques de Cambridge é um rapaz.

De acordo com a comunicação social britânica, Kate deu entrada no St. Mary’s Hospital esta manhã, tendo o bebé nascido às 11h01. O príncipe William esteve presente no parto.

Tanto a mãe como o bebé estão bem de saúde, revelou o Palácio de Kensington através de um comunicado e ambos já saíram do hospital esta tarde.