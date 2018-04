Marcelo Rebelo de Sousa assinalou hoje o Dia Mundial do Escutismo com uma mensagem no site da Presidência.

“Comemora-se hoje, em todo o planeta, o Dia Mundial do Escutismo.

Em Portugal como no resto do mundo, o escutismo permanece fiel ao legado de Baden Powell e à sua extraordinária lição de humanismo e de entrega aos outros.

Saúdo neste Dia os escuteiros portugueses, as suas associações e federações, exortando os nossos jovens escuteiros, rapazes e raparigas, a prosseguir os ideais de serviço à comunidade que inspiraram o vosso fundador - e que hoje todos celebramos, com alegria e em festa.

Marcelo Rebelo de Sousa”

Menos conhecido será o facto de o Presidente da República ter uma ligação familiar ao movimento, que junta cerca de 90 mil jovens em Portugal. O seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, pertenceu à Associação dos Escoteiros de Portugal, de que foi mais tarde secretário-geral.

A primeira experiência de escutismo em território português terá acontecido em Macau. Em 1912 surgem os primeiros três grupos de escoteiros em Lisboa, que viriam a formar a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) em 1913. Uma década mais tarde, em 1923, viria a ser constituída a associação católica, inicialmente Corpo de Scouts Católicos Portugueses - hoje Corpo Nacional de Escutas (CNE). São atualmente as duas maiores associações no país ligadas ao movimento internacional.