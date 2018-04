Na passada segunda-feira, dia 16 de abril, um taxista de 46 anos foi detido em Lisboa, pela prática do crime de especulação. O homem foi preso pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária.

De acordo com o comunicado emitido pela entidade, o homem foi detido depois de o taxista ter sido “intercetado após ter cobrado a quantia de 22 euros a um passageiro, por um transporte efetuado do centro de Lisboa até ao Aeroporto Humberto Delgado”.

No serviço, o taxímetro marcava um valor de 7,75 euros, sendo que no total o passageiro acabava por ter de pagar mais 14,25 euros que o estabelecido. No final, o dinheiro foi devolvido ao turista.