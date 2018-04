Três jornadas para o apito final do campeonato português (e quatro para o FC Porto, que esta noite recebe o Vitória de Setúbal no dragão) e muito por decidir. Os últimos 9 (e 12) pontos que faltam disputar na Liga portuguesa ganham, a cada fim de semana, um caráter cada vez mais decisivo. Além da tabela classificativa [ver página seguinte], a importância de cada ponto revela-se, sobretudo, nas manifestações dadas pelos jogadores. Basta recuar a sábado e ver a euforia de Salvio, que se estendeu a toda a comitiva da Luz, após o golo que deu o triunfo ao Benfica, por 2-1, na Amoreira, com o Estoril-Praia. Depois de os encarnados terem conseguido adiantar-se desde cedo no marcador, com golo de Rafa aos 10 minutos, as águias seguiram para o intervalo com a vantagem mínima por culpa própria. Os comandados de Rui Vitória não aproveitaram a oportunidade de resolver o encontro na primeira metade, altura que os canarinhos mostravam a razão de ocupar o último lugar da tabela, e os problemas chegaram logo a seguir. Ivo Viera reorganizou a equipa no tempo de descanso e o Estoril conseguiu chegar à igualdade aos 63’, pelo argelino Rafik Halliche, e, diga-se, esteve muito perto de alcançar a reviravolta no Coimbra da Mota.

O encontro, contudo, ficaria resolvido a favor do Benfica nos descontos, tal como já tinha acontecido no Bonfim, na jornada imediatamente anterior ao Clássico. Num momento em que estavam jogados dois dos sete minutos concedidos por Hugo Miguel, Salvio cabeceou para manter o vivo o sonho do pentacampeonato.

Com o triunfo, as águias ocupam provisoriamente a liderança do campeonato, com 77 pontos, mais um do que o clube da Invicta, que, como foi anteriormente referido, tenta hoje voltar ao trono do futebol português.

O que falta Dos três jogos que faltam disputar até ser concluída a Liga NOS, o Benfica jogará por duas vezes em casa e tem apenas uma deslocação fora até... ao outro lado da 2.ª circular. Depois de receber o Tondela na Luz (28 abril), os encarnados visitam o reduto do Sporting (5 maio) e fecham a época desportiva com a receção ao Moreirense (13 maio). Por sua vez, o FC Porto (depois de defrontar, esta noite, o Vitória de Setúbal) terá duas deslocações e mais um jogo em casa. No próximo fim de semana (29 abril), os azuis-e-brancos seguem até à Madeira, para defrontar o Marítimo, na penúltima ronda da Liga NOS (6 de maio) recebem o Feirense e, a 13 de maio, selam as contas com visita ao reduto do Vitória de Guimarães.

Sporting: do sonho do 2.ª lugar ao jamor Ontem, o Sporting venceu o Boavista, em Alvalade, com um golo solitário de Bas Dost, convertido da marca do castigo máximo, aos 26 minutos. Com o triunfo, os leões saltam para o terceiro lugar na tabela, com 74 pontos e alimentam a esperança de chegar ao 2.ª lugar já que ainda vão ter encontro direto com os encarnados do Benfica. Daqui para a frente, tal como os comandados de Sérgio Conceição, os leões jogam fora em duas das últimas três jornadas. Na próxima ronda (28 abril), o Sporting vai até ao Algarve medir forças com o Portimonense e, na última, (13 maio) joga com o próximo adversário do FC Porto, o Marítimo, na Madeira. Pelo meio (5 maio) haverá o já referido dérbi, em Alvalade. No final de contas, os verdes-e-brancos serão os únicos com... contas por fazer. Uma semana depois do fim do campeonato (20 maio), o Sporting (vencedor da Taça de Portugal) e o Desportivo das Aves defrontam-se no Jamor, na final da Taça de Portugal.