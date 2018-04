As inscrições já estão abertas e, na promoção que a estação de Queluz está a passar na televisão, pergunta se o seu restaurante “se transformou num pesadelo”. Se a resposta for sim, já se pode inscrever no programa, que tem como mentor o famoso chef Ljubomir Stanisic.

O programa é um dos mais bem sucedidos de sempre da TVI, e foi líder de audiências durante a primeira edição, que contou com 13 restaurantes, que tiveram a mão de Ljubomir Stanisic. O chef focava-se em melhorar os negócios e as próprias condições dos espaços.

Durante o decorrer do programa, a ASAE chegou mesmo a intervir em vários estabelecimentos.