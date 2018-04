Um dos semi-finalistas do programa MasterChef do Reino Unido morreu este domingo, vítima de um ataque cardíaco, durante a Maratona de Londres, anunciou organização do evento, citada pela BBC.

Matt Campbell tinha 29 anos e colapsou ao quilómetro 36, tendo acabado por morrer a caminho do hospital.

O homem foi um dos semi-finalistas da edição de 2017 do MasterChef. “Estamos muito chocados e tristes por ouvir as notícias sobre Matt Campbell, um dos nossos concorrentes mais talentosos da última edição”, disse a organização do MasterChef, em comunicado. “Foi um privilégio tê-lo no nosso programa. Será sempre recordado por cozinhar alguns dos pratos mais inovadores que vimos na série”, concluiu.