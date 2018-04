Lionel Messi superou Cristiano Ronaldo nos ganhos financeiros de 2017/18, escreve o semanário francês France Football.

De acordo com a publicação, o astro do Barcelona atingiu, entre salário bruto, prémios e receitas publicitárias, um acumulado de 126 milhões de euros, enquanto o avançado do Real Madrid se ficou pelos... 94 milhões de euros.

No campo dos treinadores, José Mourinho foi o mais bem pago, também entre salários brutos, prémios e contratos publicitários, com 26 milhões de euros.