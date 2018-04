O terceiro filho da Duquesa da Cornualha, Kate Middleton, e do Príncipe Harry nasceu hoje pelas 11h01, anunciou a família real no Twitter. O bebé pesa 3,657 gramas.

O Príncipe William esteve presente aquando do nascimento do seu terceiro filho e tanto Kate como o seu filho recém-nascido se encontram bem.

Nas primeiras horas do dia, Kate Middleton entrou no Hospital St. Mary, em Paddington, Londres, já nos primeiros momentos do trabalho de parto.