Forte de Santo António reabre dia 25 de abril

23/04/2018 11:07

O forte de Santo António do Estoril, onde em 1968 António de Oliveira Salazar caiu de uma cadeira que o impossibilitaria de continuar a ser presidente do Conselho, vai voltar a abrir ao público no dia 25 de abril, depois das obras levadas a cabo pela Câmara Municipal de Cascais.