Em 2017, Portugal teve o segundo maior défice orçamental da União Europeia. Quem é o diz é o instituto de estatística da União Europeia, o Eurostat. Só Espanha teve, com 3,1%, um défice superior ao português (3%) por causa do impacto da capitalização da Caixa Geral de Depósitovs. Sem a recaptialização no banco, o défice português teria sido de 0,9%.

Já no início de 2018, o INE informou o Eurostat de que o resultado do défice português iria ter em conta a recapitalização da CGD. "Este resultado inclui o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no montante de 3.944 milhões de euros, que determinou um agravamento da necessidade de financiamento das Administrações Públicas em 2% do PIB", disse.

Já o saldo orçamental negativo recuou tanto na zona euro como na União Europeia. No primeiro, passou dos 1,5%, em 2016, para os 0,9%, enquanto na UE passou dos 1,6% para o 1%.

Irlanda e Estónia bateram o recorde do défice ao atingirem os 0,3%, com a Letónia (0,5%) e a Finlândia (0,6%) não ficaram muito atrás.