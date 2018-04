Nos últimos 20 anos, na região norte do país, foram apoiados pelo programa Autoestima 7044 trabalhadores do sexo.

O programa, lançado em fevereiro de 1998, é da responsabilidade da Administração Regional de saúde do Norte e conta com a parceria do Instituto da Droga e da Toxicodependência, do Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge e das câmaras municipais de Matosinhos, Guimarães, Famalicão e Póvoa do Varzim.

Através deste programa, os trabalhadores do sexo – homens e mulheres –, que exercem atividade na rua e em residências, podem ter acesso a consultas médicas, a consultas de planeamento familiar, à distribuição gratuita de preservativos ou à realização de análises clínicas, por exemplo. O contacto de proximidade é realizado através de unidades móveis.

De acordo com os últimos dados, no ano passado foram 282 os trabalhadores que receberam o apoio deste programa e houve 344 que foram a consulta médica. Os dados de 2017 mostram ainda que foram registados 979 contactos com serviços de enfermagem e 989 contactos com o serviço social. Foram ainda distribuídos 112.774 preservativos masculinos a que se somam 18.657 preservativos extra forte e 3263 preservativos femininos.

Objetivos

Aumentar o nível de saúde dos trabalhadores do sexo, reduzir o risco de infeção pelo VIH e de outras infeções sexualmente transmissíveis são alguns dos objetivos do programa Autoestima, que conta com o financiamento de verbas de Bruxelas. Além disso, a ARS-Norte destaca ainda que com esta iniciativa pretende aumentar o nível de conhecimentos sobre IST/VIH e sobre medidas de prevenção, assim como promover a utilização de preservativos, de diagnosticar e tratar precocemente IST, de cancro do colo do útero e da mama. Tem ainda como objetivo aumentar as taxas de cobertura das vacinas do tétano e hepatite B.