Um acidente envolvendo um autocarro com turistas chineses despistou-se este fim de semana na província de Hwanghae, na Coreia do Norte, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China. No acidente de viação 32 turistas chineses e quatro norte-coreanos perderam a vida.

Na informação disponibilizada no seu site, o Ministério disse que "na noite de 22 de abril de 2018, hora de Beijing [Pequim], a Embaixada da China em Pyongyang foi informada pelas autoridades norte-coreanas de que um grave acidente de viação ocorreu na província de Hwanghae do Norte nessa mesma noite, causando pesadas baixas aos turistas chineses".

Entretanto, Pequim e Pyongyang já destacaram para o local uma equipa composta por elementos dos dois países.