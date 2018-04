Cuba é um jardim

Numa encruzilhada da história, a ilha assiste ao começo da era pós-Castro. Para já o regime tenta mostrar o rosto da continuidade, mas tal como os Jardins da Rainha, será uma questão de tempo

Chama-se Jardins da Rainha, um arquipélago no sul de Cuba que é um santuário de vida selvagem, ecossistema que sobrevive mais ou menos inexplorado pelo homem, paraíso quase intocável, onde os mangais abrigam criaturas que já não se encontram noutros lados e os recifes fazem-nos recuar a tempos pré-históricos. A natureza nos Jardins da Rainha, dizem os entendidos, é hoje muito semelhante à do tempo de Cristóvão Colombo que batizou o arquipélago.

Este ambiente onde o jacaré é rei entre os mangais e os tubarões se multiplicam nos recifes, onde os meros-gigantes fazem jus ao seu nome e atingem mais de 300 quilos, onde há espécies como a hutia que não se encontram em nenhum outro lado nas Caraíbas, onde os peixes-vela continuam a caçar em conjunto como há milénios; este ambiente, dizia, é único e praticamente imaculado. Como sublinhava o documentário da “National Geographic” que passou este fim de semana, este foi um dia o lugar favorito para os mergulhos de Fidel Castro.

Tal como o regime cubano construído pelos revolucionários da Sierra Maestra, que na quinta-feira teve o momento histórico de passar a ser comandado por um homem que não se chama Castro pela primeira vez desde 1959, também os Jardins da Rainha são uma incongruência histórica que conseguiu sobreviver apesar do esforço tremendo de muitos homens para os destruir. A 90 milhas da América capitalista, das hordas de turistas que transformam com a sua mera presença os equilíbrios naturais, Cuba ainda resiste ao passar do tempo e da ação do homem. Uma teimosia a-histórica que se mantém apesar de todas as pressões.

No seu esforço imaginativo para encontrar formas de eliminar Fidel Castro, e assim derrubar o regime em Cuba, a CIA chegou a pensar em colocar uma bomba debaixo de uma concha particularmente colorida do fundo do mar para atrair o líder cubano durante um dos seus mergulhos. Ideia peregrina que nunca passou do papel, ao contrário de outras tentativas menos anedóticas, mas igualmente ineficazes.

Fidel já morreu, contrariando a crença de que poderia ser mesmo o único exemplo físico de imortalidade, e o seu irmão, Raúl Castro, deixou esta semana o poder entregue a um filho dileto da revolução, Miguel Díaz-Canel, que na sexta-feira completou 58 anos, o que o torna mais jovem que a revolução. A mudança por agora é na continuidade, até porque Raúl continuará a supervisionar tudo desde o seu papel de líder do Partido Comunista Cubano até 2021. Todavia, se nem Fidel se conseguiu libertar dos constrangimentos da morte, ao seu irmão, que completa 87 anos a 3 de junho, também não restará muito tempo para garantir que tudo mude para que tudo fique igual.

O documentário da “National Geographic” sobre “O Recife Secreto de Cuba” terminava com uma frase que nem se preocupava em formular-se como pergunta tal o grau de certeza dos seus criadores. “Com a nova relação de Cuba com o seu vizinho, os Estados Unidos, é apenas uma questão de tempo até que uma invasão de turistas tenha o seu impacto neste mundo frágil e esquecido.”

E mesmo que as relações entre os dois países tenham voltado a esfriar com a chegada à Casa Branca de Donald Trump, é aparentemente inevitável que a pressão do mundo exterior acabe por forçar o regime cubano a mudar de estratégia e de rumo.

A passar por uma grave crise económica, sem ajuda possível que possa substituir o fluxo de combustível a preço de saldo que chegava da Venezuela, com uma economia sem grandes riquezas naturais a não ser o açúcar e o tabaco, sem regimes amigos com quem trocar profissionais de saúde e educação em permuta de matérias-primas, o regime vai ter de intensificar ainda mais a promoção turística, com o impacto subsequente nas suas belezas naturais - aliás, como acontece um pouco por todas as Caraíbas.

E embora ainda haja fervorosos comunistas de papel passado no país, as gerações mais novas estão cada vez mais apolíticas, mais individualistas e fartas de que viver seja uma canseira de sobrevivência. Daí, também, que a saída do último Castro da presidência do conselho de Estado tenha causado mais indiferença que qualquer emoção. Díaz-Canel, aparentemente, não é um reformista, apenas um diligente servidor da revolução, pragmático e habituado a trabalhar dentro dos limites do regime que serve. Mas será que sem a teimosia dos Castro, sem esse orgulho em sobreviver nas barbas de Washington, mesmo às custas do bem-estar e dos sonhos individuais do seu próprio povo, Cuba conseguirá sobreviver sem mudar? Não será apenas uma questão de tempo até que - tal como os seus Jardins da Rainha, imaculados desde o tempo em que Colombo chegou para lhes dar nome - se transforme e sofra as mesmas mudanças que o capitalismo, o individualismo e a natureza humana impuseram noutros lados? O jardim da revolução, esse mundo que chegou a ser um farol para milhões de pessoas, é hoje pouco mais do que um mundo desgastado que desgastou os seus próprios filhos ao ponto da indiferença. Transformou-se numa memória frágil que perdura e teima em desafiar o tempo, um tempo imposto por uma ideologia dominante que não gosta de ser desafiada. Mais perigosa que todos os tubarões do recife.