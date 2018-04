A ETA e Garcia Pereira

Acho muito importante que as pessoas tenham consciência do que eles defendem e de como querem alcançar os seus objetivos. Só estando atentos é que poderemos combater extremismos.

No dia em que a ETA anunciou o seu fim, Garcia Pereira deu uma entrevista a este jornal. O histórico ex-líder do MRPP teve espaço para se defender das loucuras que o seu ex-guru Arnaldo Matos lhe fez e disse de sua justiça, não se inibindo de dizer o que pensa da vida. Questionado sobre se defende uma revolução armada para combater aquilo que diz ser o mal de todas as sociedades capitalistas, Garcia Pereira não teve paninhos quentes: “[É preciso fazer] O que for necessário para apear uma classe do poder. A História demonstra-nos que nunca nenhuma classe aceitou abandonar o poder tranquilamente”. Garcia Pereira sonha, obviamente, em chegar ao poder através de uma luta armada para instaurar, calculo, uma democracia do proletariado como aquela que Mao Tse Tung instaurou na China. E isto é preocupante, pois se fosse dito por algum Mário Machado cá do burgo não faltariam vozes a pedir a sua prisão. Num caso como noutro não defendo que devam ser presos por dizerem aquilo que pensam.

O homem que foi apeado do poder do MRPP de uma forma completamente ilegal - não se percebe como ninguém diz nada sobre um partido que está à margem da lei - continua a ter muito em comum com Arnaldo Matos. Sonham com uma sociedade onde poderão impor a sua força, mesmo que sejam uma imensa minoria.

Já a organização separatista ETA ao fim de muitos anos chegou a uma conclusão que Garcia Pereira nem quer ouvir falar: “A ETA reconhece a responsabilidade direta dessa dor [mais de 800 mortos] e deseja manifestar que nada disso devia ter acontecido e nunca devia ter-se prolongado tanto tempo, porque há muito que este conflito político e histórico devia ter tido uma solução democrática e justa”. O mundo está mesmo muito estranho. Enquanto a ETA percebe o erro da luta armada não faltam criaturas bem instaladas na vida que a defendem...