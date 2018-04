Sérgio Conceição mostrou-se cauteloso na abordagem do jogo frente ao Vitória de Setúbal, sabendo que está obrigado a pontuar para regressar ao primeiro lugar depois de o Benfica ter vencido já nesta jornada o Estoril por 1-2.

O treinador do FC Porto não espera facilidades e deixou elogios à equipa de Setúbal. “Já no primeiro jogo com o Setúbal elogiei o trabalho do José Couceiro, dos jovens que tem à disponibilidade e continua na mesma linha. É um adversário difícil, que sabe o que quer. Com qualidade individual. O campeonato não é fácil e eles estão na luta pela permanência. Esperamos um jogo difícil, mas obviamente que temos de assumir responsabilidade de ganhar”.

Questionado sobre o possível impacto da derrota na Taça de Portugal frente ao Sporting, Sérgio Conceição diz que isso já é passado: “O jogo para a Taça de Portugal faz parte do passado. Tivemos obviamente de analisar o que correu bem e mal. Muitas coisas correram bem. Talvez no último terço pudéssemos ter sido mais agressivos na finalização. Mas regra geral fomos melhores que o Sporting. Nos 180 fomos melhores. Agora já faz parte do passado. Mas estou muito satisfeito com os meus jogadores”.