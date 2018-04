“O que queremos demonstrar é o mundo de oportunidades que existe na nossa realidade e oferecer a possibilidade a todos de poderem iniciar uma carreira de sucesso no mundo Marriott”, resume ao i o diretor de Recursos Humanos da Marriott Hotels em Portugal.

Segundo António Pinto, a iniciativa “surgiu da ponte que temos vindo a desenvolver com as escolas e universidades e que fomos alargando a comunidade universitária e não só, também a todos aqueles que querem abraçar uma carreira na indústria do turismo”.

O responsável revela ainda que “realizámos anteriormente já ações com este objetivo mas nenhuma com esta dimensão” e que para além das nove unidades da Marriott em Portugal, vão estar presentes “23 hotéis vindos de diferentes de países da Europa”, entre os quais Reino Unido, Bélgica, França, Holanda, Alemanha.

O diretor de Recursos Humanos da Marriott prevê para o evento de hoje “cerca de quatro centenas de participantes” que terão ofertas desde “a área operacional, marketing, vendas” para um “processo transversal e cobre todas as funções e departamentos”.

António Pinto lembra que o “mercado hoteleiro cresceu logo a procura aumentou”, mas o que se pretende com esta iniciativa é “qualidade, atitude e coragem”.

O responsável acrescenta que “o resto é processo de formação que dá brilho ao diamante”, lembrando que a formação “é um bem que todos falam” e uma “ferramenta de gestão vital para às organizações e colaboradores”. Mas “tem de ser sustentada em processos de avaliação de desempenho rigorosos , para que possamos entrar no ciclo de desenvolvimento e crescimento e qualidade dos ativos”.