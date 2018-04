A Efacec vai fornecer equipamentos de carregamento ultrarrápido de veículos elétricos (VE) a instalar em 484 locais dos EUA a partir desta primavera. Na primeira fase do projeto desenvolvido pela Electrify America a empresa portuguesa, líder mundial na produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos para VE, será responsável pela entrega de mais de dois mil equipamentos a instalar em 300 estações de carregamento.

A Electrify Americ vai investir mais de dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) ao longo de dez anos em infraestruturas, formação e acesso a veículos com emissão zero de Co2, naquele que é o maior projeto de carga rápida do mundo.

«A razão pela qual a Efacec está entre o grupo exclusivo de marcas escolhidas para realizar este projeto ambicioso é a mesma pela qual está presente nos maiores e mais exigentes mercados de mobilidade elétrica do mundo – inovação tecnológica, capacidade de entrega e compromisso», adianta João Paulo Pinto, membro do Conselho Executivo da Efacec.

No mesmo comunicado, a empresa salienta que no projeto será utilizado o primeiro carregador rápido com potência de 350 kw DC com cabo refrigerado certificado, que fornecerá velocidade de carregamento até 30 km por minuto, sete vezes mais rápida que os atuais carregadores de 50 kw DC.

A empresa portuguesa revelou ainda que os carregadores foram desenvolvidos em específico para a Electrify America e têm vários avanços tecnológicos. «A Efacec vai nos ajudar a fornecer tecnologia de carregamento ultrarrápida, adequada e eficiente para os veículos elétricos de hoje e para as maiores baterias a serem lançadas no mercado num futuro muito próximo», disse o Diretor de Tecnologia da Electrify America, Cliff Fietzek.

Também citado no comunicado, Pedro Silva, diretor da Efacec Electric Mobility, apontou que «o nosso domínio da tecnologia de base associada a este produto, assim como o nosso investimento de vários anos em I&D, permitiu-nos conquistar a confiança da Electrify America».

Nova unidade

Todos os aspetos do sistema de carregamento, da tecnologia ao design, são da Efacec, incluindo a gestão operacional nos EUA, que será fornecida pela Efacec USA, Inc. O objetivo é ter todas as estações em operação ou em construção em 17 áreas metropolitanas e em autoestradas em 39 estados dos EUA no verão de 2019.

No início de fevereiro a empresa inaugurou na Maia as suas novas instalações dedicadas à mobilidade elétrica, que terão um papel estratégico para fornecer os novos carregadores ultrarrápidos «state-of-the-art» à Electrify America.

Com sete décadas de experiência e na liderança mundial na indústria da energia e setor da eletricidade, a empresa aumentou com o investimento de 2,5 milhões de euros a sua posição como um dos mais relevantes players num importante vetor do futuro. A nova unidade tem capacidade para produzir, por ano, 3800 carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento no qual a Efacec é líder mundial. A unidade, que permite expandir a produção até 9000 carregadores por ano, empregará 400 pessoas até 2025.

A mobilidade elétrica pesa já 6% do volume de negócios da Efacec – cerca de 26 milhões de euros – e há a ambição de atingir os 15%, com o objetivo de ultrapassar os 100 milhões de euros de volume de negócios em três anos. «A mobilidade elétrica é o futuro. E é uma das rotas para a Efacec ser competitiva e vencedora nos mais desafiantes mercados internacionais», resumiu na altura o CEO da empresa, Ângelo Ramalho.