O Benfica venceu este sábado no Estoril por 2-1, com golos de Rafa aos 10 minutos e Sálvio já depois dos 90 minutos. O golo dos canarinhos foi marcado por Halliche aos 64 minutos.

Com esta vitória os encarnados passam a somar 77 pontos, mais um do que o FC Porto que joga na segunda-feira diante do Vitória de Setúbal, assumindo a liderança da Primeira Liga à condição. Já o Estoril continua na 18.ª e última posição da tabela classificativa com 26 pontos.

As águias entraram muito fortes diante de um Estoril mais defensivo e o golo de Rafa aos 10 minutos acalmou a equipa encarnada. Apesar da desvantagem o Estoril nunca deu grande réplica e e até ao intervalo houve muita disputa mas sem inspiração.

Já a segunda parte foi pautada pela emoção. Um golo anulado, de acordo com os especialistas bem, ao Estoril logo a abrir a segunda metade deu o mote.

Seguiu-se o empate dos canarinhos a 25 minutos do fim, depois de o Benfica ter desperdiçado várias oportunidades, sobretudo por Rafa.

O Estoril ainda viu Evandro atirar ao poste já depois do golo da sue equipa, mas foi Sálvio, vindo do banco, a marcar quando já se jogavam os descontos e a garantir os três pontos para o Benfica no António Coimbra da Mota.