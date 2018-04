A obsessão pela redução do défice para valores muito mais baixos do que a própria União Europeia impõe ao nosso País e a opção errada de utilizar as centenas de milhões de euros poupados com essa redução, não no investimento público, nomeadamente na saúde, mas na ajuda aos bancos e naquele que é o grande sorvedouro dos dinheiros públicos, o serviço da dívida, coloca o governo do PS do lado daqueles que estão contra o Serviço Nacional de Saúde", afirmou Jerónimo de Sousa.

De acordo com o líder comunista, o Executivo é responsável por manter, no caso da saúde, um conjunto de problemas estruturais" e prometeu que o partido não ficará "numa posição expectante".

Segundo Jerónimo de Sousa, o PCP vai, de "de forma autónoma, travar "todos os combates necessários para que o direito à saúde dos portugueses integre o direito à vida, reforçando o Serviço Nacional de Saúde".

Num encontro do partido sobre "Serviço Nacional de Saúde público e de qualidade - direito à saúde para todos", o secretário-geral comunista não esqueceu os "posicionamentos e desenvolvimentos em torno da Lei de Bases da Saúde".

"Alguns, avaliando a atual relação de forças na Assembleia da República como sustentação de apoio automático a uma alteração progressista à Lei de Bases da Saúde, podem estar a fazer mal as contas!", avisou, citado pela agência Lusa.

Não é por acaso, de acordo com secretário-geral do PCP, que "ontem mesmo Rui Rio se tenha 'chegado à frente'". E ainda atirou: "E o PS? Muita coisa mudou desde 1979. E por parte dos Governos do PS mudou para pior".