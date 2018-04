O Campeonato da Europa de Ginástica de Trampolins decorreu até ao passado domingo em Baku, no Azerbaijão. No total dos quatro dias do evento, que juntou mais de 400 ginastas em representação de 25 países, a equipa nacional conquistou 11 medalhas. O ponto mais alto, coincidentemente, chegou no último dia do Europeu, pelo atleta do Sporting Diogo Ganchinho. O ginasta olímpico de 30 anos arrecadou o título europeu na especialidade de Trampolim Individual Masculino Sénior, com uma série complexa executada na perfeição.

Com o ouro, o ginasta português cumpriu um dos seus sonhos e um dos maiores objetivos da sua carreira desportiva. Além disso, o português, que está na modalidade há 25 anos, partilhou o pódio com grandes nomes da Ginástica de Trampolins: o bielorrusso Mikita Ilynykh e o francês Allan Morante. «O mais importante é a sensação de dever cumprido e de homenagear alguém que é muito especial para mim [avó] e para quem eu queria ter feito esta prova, e, no fundo, contribuir para a história dos trampolins em Portugal, que é também a nossa missão», adiantou o atleta luso, que colecionou 60.130 pontos, contra os 59.365 alcançados por Ilynykh e os 59.315 registados pelo francês. «Concretizei um sonho», sublinhou ainda o português, que terminou no 11.º lugar nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 e foi 15.º classificado em Londres2012. De notar também que, com este feito, Diogo Ganchinho garantiu a sua presença nos Jogos Europeus, competição que será disputada em agosto, em Glasgow, na Escócia.

Objetivo: Tóquio2020

À chegada a Portugal, porém, o mais recente campeão da Europa lembrou que o grande objetivo passa agora pelos Jogos de Tóquio de 2020. «Os Jogos Tóquio2020 são um objetivo, é para isso que trabalhamos todos os dias. A qualificação vai começar logo em 2019, é continuar a trabalhar», garantiu, após ter ficado de fora dos Jogos Olímpicos Rio2016, devido à quota atribuída a Portugal. «Estive muitas vezes perto de conseguir o resultado inédito, acabou por ser desta vez», concluiu.

Além do ouro conseguido por Ganchinho, destaque para Diogo Vilela (GMNA), que foi medalha de prata em tumbling masculino juniores, Rúben Tavares (AGSi) e Gonçalo Martins (APAGL), que foram também prata, mas em trampolim sincronizado masculino juniores, Diogo Costa, que foi bronze em duplo minitrampolim masculino seniores, Henrique Moreira (CTS), que foi bronze em duplo minitrampolim masculino juniores, e Sara Guido (LGC), que foi bronze em duplo minitrampolim feminino juniores.

A par de Ganchinho, também a dupla Ana Rente/Beatriz Martins (LGC) carimbou o apuramento de Portugal para os Jogos Europeus, tendo Ana Rente garantido também presença portuguesa no evento em trampolim individual.