A venda da Barbie de Frida Kahlo no México foi proibída por um juiz do país, uma vez que este reconhece que só a família é detentora dos seus direitos de imagem, informou na quinta-feira um dos advogados do processo.

Apesar de a decisão ter sido aplicada no imediato, a fábrica responsável pela produção da boneca – empresa de brinquedos Mattel – ainda pode recorrer da decisão. A família de Frida Kahlo informou que vai aguardar também uma decisão igual nos Estados Unidos.

Recorde-se que, no mês passado, a Mattel apresentou, na véspera do Dia Internacional da Mulher, a coleção de bonecas “Mulheres que Inspiram”, onde estava incluida uma versãod e Frida Kahlo, mas com algumas diferenças:sem buço e sem monocelha, além de esbranquiçada, o que também desagradou à família, já que essas eram algumas das marcas da artista.