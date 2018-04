O DJ Avicii, de 28 anos, morreu esta sexta-feira em Omã. De acordo com um comunicado publicado pelo seu agente, Avicii foi encontrado morto em Muscat.

“É com profunda dor que anunciamos a perda de Tim Bergling, conhecido como Avicii”, diz o comunicado do agente enviado à imprensa.

“Ele foi encontrado morto em Muscat, Omã, na tarde desta sexta-feira. A família está devastada e pedimos a todos para respeitar, por favor, a necessidade de privacidade deles nesta ocasião difcícil”, refere o mesmo documento.

O artista sofria há vários anos de pancreatite aguda, causada pelo consumo excessivo de álcool, mas até ao momento não foram reveladas as causas da sua morte.

Recorde-se que o produtor se tinha retirado dos palcos em 2016 e, nesse mesmo ano, atuou em Portugal, no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

O sueco já tinha também atuado no MEO Sueodeste, na Zambujeira do Mar e na Nova Era Party 2012.