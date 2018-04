Depois de ser tornar numa das atrizes mais faladas do mundo pelo papel de ‘Eleven’ na série Stranger Things, a atriz britânica de 14 anos foi agora eleita como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time, tornando-se na pessoa mais jovem de sempre a chegar à lista da revista norte-americana.

O ranking, que anualmente aponta as 100 pessoas que marcam a atualidade, elegeu nomes como o príncipe Harry e Meghan Markle, Nicole Kidman, Gillermo del Toro, Rihanna, Roger Federer, Oprah Winfrey ou Donald Trump.

Como é habitual na revista, cada nomeação é acompanhada por um pequeno texto de um colega de profissão ou de uma pessoa ligada à área (Brown foi apontada na lista dos artistas – há personalidades nomeadas na categoria pioneiros, líderes, titãs e ícones).

No caso de Millie, coube ao ator Aaron Paul (Jesse Pinkman de Breaking Bad) escrever sobre a colega que conheceu numa geladaria em Nova Iorque. “Ela tinha 12 anos, mas tinha um espírito e mente atemporais”, sublinha o ator, que diz ter sentido que estava a falar com uma “mulher sábia com um rosto de querubim”. “Foi como falar com um futuro mentor”, acrescentou. “Talvez seja por isso que ela é uma atriz extraordinária, que de algum modo entende a experiência humana como se a tivesse vivido por mil anos”.

Millie Bobby Brown nasceu em 2004 em Marbella, Espanha. Tinha oito anos quando a família se mudou para Orlando, nos EUA e 12 quando começou a carreira de atriz. Além do seu já reconhecido trabalho na representação, tem emprestado a voz a causas como o bullying e a igualdade de género.