Cristina Ferreira partilhou na sua conta de Instagram uma foto cuja descrição tinha uma parte em inglês.

“O mundo a entrar pela janela. Já aterrei, trouxe a Daily Cristina team comigo e uma regra: falar inglês. So, soon I will tell you where I am”, escreveu a apresentadora da TVI como descrição da foto onde está a bordo de um avião.

Herman José viu a publicação e não perdeu tempo a corrigir o inglês. “Soon I’ll tell you…”. Comentou o humorista.

A apresentadora respondeu: “Obrigada querido Herman. Eu sei que andas de olho no meu inglês, tu e o meu professor. Por isso é que ando a aprender. E por isso sei que se pode dizer das duas formas”.