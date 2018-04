Constantino Sakellarides demitiu-se do projeto de modernização do Serviço Nacional de Saúde que dirigia há dois anos. Os motivos ainda não são conhecidos.

De acordo com o especialista em saúde pública, o objetivo do projeto era o desenvolvimento de um plano individual de cuidados para as pessoas com vários problemas de saúde e com doença crónica associada, ou seja, cerca de 30% da população portuguesa. O programa estava em teste piloto na região Norte.

Há duas semanas, Constantino Sakellarides foi também nomeado responsável de uma comissão que foi criada pelo Governo para realizar uma reflexão e análise técnica sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O relatório final da comissão deve ser apresentado daqui a um ano, sob a forma de “Livro Branco”, tentando ter a mais ampla participação pública possível.