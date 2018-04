Mark Beighley, o especialista que previu em 2009 que Portugal poderia vir a ter incêndios de grande dimensões, como a tragédia de Pedrógão Grande e os incêndios de outubro do ano passado, está esta sexta-feira em Lisboa para fazer uma nova análise.

Segundo o especialista são várias as falhas relacionadas com o combate de incêndios. Os bombeiros não sabem combater devidamente as chamas, não sabem fazer o rescaldo do incêndio, não têm conhecimento técnico e os esforços legislativos e meios dos últimos governos não conseguiram resolver os problemas, são algumas das falhas apontadas por Mark Beighley.

A forma como os bombeiros atuam neste tipo de situações é especialmente criticada por Mark, pedindo para que seja criada uma linha telefónica onde a população possa fazer queixas anónimas dos vizinhos que estão a fazer queimadas ilegais.

As medidas “foram escassamente implementadas” pelas autoridades que não tiveram em conta questões relacionadas com a prevenção e redução de incêndios, visto que em Portugal 98% dos fogos tiveram origem criminosa.

O especialista fez parte da elaboração de um relatório sobre os incêndios florestais em Portugal, que será apresentado esta sexta-feira de manhã, no salão nobre do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. O documento afirma que os problemas neste setor permaneceram e que chegaram mesmo a agravar-se.

"Sem uma intervenção forte e imediata, Portugal pode esperar pior do que aquilo que aconteceu em 2017", alertou, apontando as medidas utlizadas como sendo "problemáticas".