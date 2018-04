Saiba quanto lhe pode custar um dia de praia na Arrábida

A Câmara Municipal de Setúbal decidiu proibir a circulação de carros entre as praias da Figueirinha e o Creiro, tendo criado, como solução, um estacionamento público pago. Medida pretende acabar com as longas filas de trânsito que se têm feito sentir ao longo dos últimos verões na Arrábida.