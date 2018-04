A discussão sobre o que é ser humano

Do encontro com um futurólogo na Baixa da capital de um país teoricamente humanista

O encontro com o “futurólogo” Gerd Leon-hard acontece numa tarde de semana, n’A Brasileira, um dos cafés icónicos de Lisboa. O sol regressou e o Chiado está à pinha de turistas. Perguntam-nos se é sempre assim, respondemos que cada vez mais. A Baixa é cada vez mais deles e menos dos “nativos”, com o que isso tem de bom para a economia e de mau para a vida particular dos que, por um motivo ou outro, não estão na indústria do turismo massificado e, a certa altura, passam a estar a mais no lugar a que dedicaram grande parte da vida.

Gerd Leonhard, que tem a curiosa profissão de futurólogo – o que significa que pode passar boa parte da vida a imaginar o que aí vem –, expressa um “foi o que aconteceu em todas as cidades”, enquanto a outra interlocutora à mesa, também alemã, se mostra encantada com esta Lisboa de edifícios e lojas antigas que ainda veio a tempo de conhecer. As fachadas deverão continuar por algum tempo, mas o conteúdo está a desaparecer aos poucos, numa voragem de especulação imobiliária que parece ter muito pouco em conta as pessoas para lá das paredes ou qualquer tipo de sentido histórico ou cultural, apenas a oportunidade de negócio.

Na conversa que publicámos esta semana no i, a propósito de uma palestra que o alemão veio dar à Ordem dos Médicos sobre o dilema tecnologia versus humanidade, Gerd Leonhard diz acreditar que, na Europa “humanista”, a convergência entre homens e máquinas não é um objetivo; parece-nos antinatural, mais antinatural do que parecerá em países, por exemplo, como os EUA, onde as pessoas se movem mais pelo dinheiro, analisa.

Também por causa disso está otimista quanto aos benefícios que, enquanto sociedade, vamos poder tirar do desenvolvimento tecnológico, se soubermos acautelar riscos como perder o controlo das máquinas. E se soubermos minimizar efeitos colaterais, como uma grande parte dos empregos que existem hoje estarem em vias de extinção, um problema que vai obrigar a redirecionar um grande número de pessoas – nem todos jovens saídos da universidade – para outros ramos de atividade.

Cruzar a Rua Augusta e perceber que tem havido muito pouco humanismo na transformação da cidade coloca um pouco em xeque a tese do escudo humanista de Gerd Leonhard, e ainda não estamos a falar de robôs a substituir humanos, embora o problema de fundo seja o mesmo: novos negócios que substituem os velhos.

Na rua – mesmo que os atores deste novo mundo possam ter situações até mais precárias do que os velhos que substituem – multiplicam-se as ofertas de refeições em inglês, os homens-estátua, montras com fornadas de pastéis de nata todos iguais, todos os melhores deste mundo e do outro. Dentro das lojas antigas, todas mais ou menos a caminho do mesmo destino, os semblantes são carregados, como uma revolta que se transforma em moinha e não dá perspetiva de futuro. E há uma incompreensão latente de quem não está a ser minimamente incluído na mudança, por mais história que carregue.

Da conversa com Gerd Leonhard, fica- -me uma outra ideia que, se calhar, começa a não estar muito distante e pode vir a ser necessária, não apenas por força da tecnologia. Nesse futuro que muitos vão projetando, muitos dos trabalhos que temos hoje vão desaparecer. E estima-se que 70% dos novos empregos serão ocupações que hoje ainda não existem.

Se, naturalmente, haverá novos empregos ligados à tecnologia, vão aumentar os profissionais na área da saúde – por força do envelhecimento e aumento das doenças crónicas –, mas também terapeutas em áreas como fazer-nos voltar a ser humanos. Neste horizonte que temos pela frente, perceber o que é humano e o que não é será mesmo uma das discussões de fundo, vaticina o futurólogo. Cidades turísticas artificiais, esvaziadas de uma forma fria e meramente capitalista dos seus habitantes e da sua história, serão locais de humanidade? Se calhar, mesmo antes de vir a nova fase, a dos carros que se autoconduzem, dos robôs a arrumar as mercearias no café e dos drones a servir às mesas, talvez começassem a dar-nos jeito umas aulas de humanidade, assim em modo de prevenção.

Jornalista, Escreve à sexta-feira