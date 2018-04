Brasil. Se não são todos iguais, são muito parecidos

Em 2016, o senador brasileiro Aécio Neves disse em entrevista ao i que quando o PT era acusado, atacava a polícia e a justiça negando responsabilidades. Dois anos depois, o senador do principal partido da direita brasileira fez exatamente o mesmo. Será apenas coincidência ou no Brasil os políticos são todos iguais?

Há precisamente dois anos entrevistei Aécio Neves, o senador brasileiro do PSDB que nos últimos dias foi declarado réu por corrupção e obstrução à justiça. O político brasileiro estava em Lisboa e cheio de aspirações – apesar das suspeitas de subornos da Odebrecht ao seu partido que iam surgindo por essa altura. Elogiou a justiça brasileira e disse que o Partido dos Trabalhadores (PT), à data no governo, tinha um modus operandi criminoso. Questionei-o por diversas vezes se o partido que liderava não tinha os mesmos problemas, os mesmos vícios e corruptos. Aécio Neves garantiu que o seu partido era muito diferente e que não entrava em esquemas. Olhando para as notícias que agora surgem percebe-se melhor a desconfiança dos brasileiros em relação a todos os políticos.

“Tudo tem de ser investigado, essa é a nossa posição. Uma posição oposta à do PT, que quando é acusado acusa as instituições, questiona a polícia e o judiciário, quer aparelhar as instituições do Estado”, disse Aécio Neves na altura. Lembro--me, estávamos ambos de pé junto a um dos auditórios da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e o então líder do maior partido da oposição afirmava com um sorriso sério que no seu partido, a existir corrupção, seria algo “residual”.

A corrupção não é residual em nenhum partido brasileiro, como bem nos mostrou o caso Mensalão. E tudo o que Aécio Neves apontava à esquerda naquela entrevista servia-lhe que nem uma luva. Até porque é de luvas, literalmente, que estamos a falar.

Segundo a investigação, existem suspeitas de que o senador do PSDB terá recebido dois milhões de reais (cerca de 500 mil euros) da maior empresa de carnes brasileira (a JBS) e tentado obstruir a justiça – existem conversas entre ele e o ex-diretor-geral da Polícia Federal Leandro Daiello onde fica clara a intenção de Aécio Neves escolher um delegado para uma investigação.

Depois de o senador ter sido acusado nos últimos dias pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os indícios são suficientes para levar o homem que liderou o principal partido de direita a tribunal. As suspeitas tiveram origem numa delação premiada de Joesley Batista, dono da tal empresa de carnes, e envolvem também o atual presidente brasileiro, Michel Temer.

O dinheiro da alegada corrupção terá sido entregue a Aécio Neves em notas e dentro de malas, mas a Procuradoria-Geral da República juntou a este processo operações bancárias suspeitas relativas à campanha eleitoral de 2014.

Aécio Neves não foi preso, por ter foro privilegiado, mas a irmã, o primo e o assessor já foram detidos. Na origem de tudo isto está a Operação Lava Jato, no âmbito da qual foram feitas as delações de Joesley Batista.

Em 2016, Aécio Neves afirmava que as acusações que iam surgindo contra si não eram feitas pelas autoridades, mas por membros do PT, e nem sequer quando confrontado com as suspeitas do recebimento de subornos da construtora Odebrecht admitiu qualquer falha: “Há duas situações que se misturam e precisam, com serenidade, ser diferenciadas. Uma são contribuições legais de campanha, como determina a Constituição, e que estão registadas na justiça eleitoral – não precisavam nem da planilha para saber delas. Outra coisa são pagamentos ilegais, que não estão na justiça eleitoral. Esses é que precisam ser investigados, se realmente ocorreram.”

Acrescentou de seguida que tudo o que fora recebido da Odebrecht estava registado na justiça eleitoral, pelo que não haveria qualquer pagamento ilegal.

Agora, quem acusa Aécio Neves não é apenas o PT, é a justiça. E aquele comportamento que tanto criticava no partido de Lula da Silva – de acusar a polícia e a justiça que o acusa – é o mesmo que o senador do PSDB adotou com esta acusação: “Estou sendo acusado tendo como base uma ardilosa armação de criminosos confessos, aliados a membros do Ministério Público, que construíram um enredo para aparentar que cometi alguma ilegalidade. Não cometi crime algum.”

Jornalista