A atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa registou, durante o primeiro trimestre de 2018, um crescimento de 103%em termos de passageiros, que chegaram aos 52 583, contra os 29 908 registados no período homólogo. Nos três primeiros meses deste ano, as escalas subiram para as 34, face às 19 no mesmo período do ano passado, o que significa um crescimento de 79%.

"Estes crescimentos recorde ficam a dever-se, sobretudo, ao incremento de 419% dos passageiros em turnaround: passageiros que iniciaram ou terminaram aqui a sua viagem aumentaram para 1 229, relativamente aos 237 do primeiro trimestre do ano passado. Uma subida que se explica pela entrada em funcionamento da nova gare de passageiros, que afirmou o Porto de Lisboa como uma referência internacional em termos da qualidade do serviço prestado aos cruzeiristas", refere o porto de Lisboa, em comunicado.

Já os passageiros em trânsito também passaram para o dobro. Subiram dos 25 671 no primeiro trimestre do ano passado, para os 51 354 de janeiro a março deste ano. Este aumento explica-se pelas 30 escalas em trânsito neste trimestre, contra as 17 do primeiro trimestre do ano passado.

Para o próximo trimestre, um dos que regista a maior concentração da atividade, o Porto de Lisboa prevê receber cerca de 115 escalas e 171 mil passageiros.