O meu mais profundo agradecimento à UTAD pelo prémio que me agraciaram. Mas sobretudo pela oportunidade de poder contagiar aqueles que serão os futuros contadores de histórias. Aqueles que terão a oportunidade de entusiasmar, questionar, alertar, entreter e motivar o público do amanhã. A todos muito e muito Obrigado e tal como disse naquele dia: “Não sonhem o impossível... Planeiem e vivam o impossível”

