Catarina Martins acha que os problemas da habitação não podem esperar mais. E marcou uma data no calendário para testar até onde estará o PS disposto a ir para resolver aquilo a que António Costa já se referiu como “a pesada herança” da lei das rendas de Assunção Cristas. “É já no dia 4 de maio”, anunciou a coordenadora do BE, ontem ao final da tarde.

O desafio ficou lançado poucas horas depois de a deputada independente eleita pelo PS, Helena Roseta, ter apresentado a sua proposta para uma lei de bases da habitação. Sem nunca se referir diretamente ao projeto de Roseta, Catarina Martins afirmou que “o BE está muito empenhado em todas as alterações que concretizem o direito à habitação que está consagrado na Constituição”. Mas se para isso a bloquista está disposta a encontrar uma solução “até ao final da legislatura”, a urgência de travar “os despejos que estão em curso” leva-a a desafiar o PS a definir-se no parlamento no dia 4 de maio.

O BE vai levar a votação nesse dia propostas para acabar com o Balcão do Arrendamento, que os bloquistas consideram ser um “verdadeiro balcão de despejos” pela falta de garantias e proteção que dá aos inquilinos, mas querem também reintroduzir prazos mínimos para os contratos de arrendamento e avançar com uma proposta para controlar os preços.

