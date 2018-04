Querem reescrever a história aos olhos de hoje

A onda de histerismo do politicamente correto alastra a uma velocidade impressionante. Uma das últimas modas dos novos inquisidores diz respeito à forma como se olha para a História. Defendem que devemos exaltar que os portugueses da época dos Descobrimentos não passavam de uns racistas assassinos e que todas as estátuas que evocam esse período devem ter esses factos em conta: portanto, é preciso apurar se o “estatuado” tem um passado limpo, caso contrário é tirá-lo do pedestal e escondê-lo num armazém ou destruí-lo.

Como é possível olhar para História com a visão dos dias de hoje? Alguém vai entender alguma coisa dessa forma? Por absurdo, as pirâmides egípcias teriam todas de desaparecer, pois escondem a morte de milhares de escravos. Não percebo esta sede de reescrever o passado sob o prisma que mais interessa a cada um, ideologicamente falando.

É óbvio que no período dos Descobrimentos, por exemplo, as noções dos direitos humanos eram completamente diferentes, mas isso é tão verdade para a Europa como para o resto dos continentes. Ou será que a escravatura só começou depois dos Descobrimentos? Não existia já em África e na Ásia, por exemplo? Percebo que algumas mentes não gostem de exaltar as façanhas de então, mas é indiscutível que aqueles marinheiros loucos que se puseram em cascas de nozes e foram à conquista do mundo foram uns heróis e que, para o bem e para o mal, deram início à globalização. Uniram povos, apesar de ter sido à força, e encurtaram o planeta. A História está cheia de exemplos desses, e não defendo, obviamente, que se diga que foi tudo um mar de rosas.

Mataram milhares de pessoas, sim é verdade. Mas, se calhar, se não o fizessem, em muitos casos, acabariam por morrer. O que me faz confusão é esta loucura de atacar tudo o que é símbolo dos Descobrimentos, esquecendo a importância dos mesmos. A História de Portugal não pode ser reescrita por meninos armados em heróis dos direitos humanos.

P.S. Pessoa que se cuide pois ainda acabará por ser corrido da Brasileira.