O jogo entre o Fenerbahce e o Besiktas, da segunda mão das meias-finais da Taça da Turquia, foi suspenso depois de o treinador da equipa visitante, Senol Gunes, ter sido agredido.

O técnico do Besiktas foi atingido por um objeto atirado da bancada e teve mesmo de ser assistido pelos médicos do clube. Senol Gunes teve de sair de maca do estádio em direção ao hospital.

O árbitro do encontro deu o jogo como terminado ao minuto 56 com o caos instalado no estádio do Fenerbahce.

Já na primeira parte, Pepe foi expulso com vermelho direto depois de uma entrada violenta sobre um jogador do Fenerbahce. Ricaro Quaresma também foi titular na equipa do Besiktas.