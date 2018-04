Nos próximos sete dias, as concentrações de pólenes no ar vão estar muito elevadas em quase todas as regiões de Portugal.

Segundo o Boletim Polínico, entre 20 e 26 de abril, apenas o Algarve regista uma concentração elevada de pólenes. Nos restantes distritos o nível será muito elevado, sobretudo os pólenes das árvores como carvalhos, pinheiro e bétula e ainda das ervas gramíneas e parietária.

O tempo quente e seco favorece a sua circulação - e quanto mais ventoso o dia, mais provável é sentir o efeito. Em Portugal, um terço da população é alérgica.

Os pólenes mais problemáticos são os das ervas, árvores e arbustos. Usar óculos escuros, evitar ter as janelas de casa todas abertas e ter à mão um anti-histamínico pode ajudar. As vacinas são outra forma de prevenção, mas não nesta nesta altura - devem ser iniciadas no outono.