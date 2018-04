Esta quinta-feira, o presidente da Coreia do Sul referiu que Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, aceitou abdicar das armas nucleares.

Até ao momento os analistas davam como certo que dificilmente a Coreia do Norte iria abdicar do seu programa nuclear sem que os Estados Unidos da América retirassem os seus militares da região.

"Não acho que a desnuclearização signifique coisas distintas para o Sul e para o Norte", referiu o presidente sul-coreano, citado pela Reuters, adiantando que “eles não impuseram nenhuma condição que os Estados Unidos não possam aceitar, como uma retirada das tropas norte-americanas da Coreia do Sul. Só falam do fim das políticas hostis contra a Coreia do Norte e de uma garantia de segurança”.

O programa nuclear da Coreia do Norte foi criado na década de 1990 e o país sempre colocou a hipótese de abdicar dele, sob a condição de as tropas americanas saírem da Coreia do Sul.