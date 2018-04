Susana Henriques tornou-se conhecida por ser a concorrente mais pesada da edição portuguesa do programa ‘Peso Pesado’.

Quando entrou no programa da SIC, em 2011, Susana pesava 170 quilos e em apenas um ano perdeu 100. Não ganhou o programa, mas tornou-se numa das concorrentes mais acarinhadas.

Sete anos depois, continua a partilhar com os seus seguidores nas redes sociais algumas das suas batalhas e fotografias das transformações que foi sofrendo ao longo dos tempos. Numa das suas mais recentes publicações, pediu desculpa à ‘antiga Susana’ e deixou um conselho à ‘atual’.

“À menina da esquerda eu peço Desculpa! Desculpa por ter desistido de ti, por te ter deixado chegar a esse estado, por te ter deixado tão triste, por ter deixado que piorasses cada vez que te chamavam gorda, badocha, monte de banhas, entre outros nomes, em vez de isso servir, para levantares a cabeça e lutares por ti! Desculpa por te ter deixado “na lama”! “, lê-se na legenda da imagem, onde Susana surge com o peso que tinha quando entrou para o ‘Peso Pesado’.

“À da direita digo: Olha para ti, olha para tudo o que já passaste, para o que já conseguiste, olha também para todas as vezes que tropeçaste e obrigada por apesar de todas as pedras no caminho não teres desistido e continuares a lutar por ti! Continua grata pela oportunidade que tiveste, que milhares de pessoas queriam ter tido e não tiveram, continua a lutar por ti e por todos aqueles que inspiras porque és “responsável” por eles também. Continua grata também a todos os que que acreditaram e acreditam em ti e todos aqueles que foram e são parte importante deste teu caminho”, acrescentou a ex-concorrente, fazendo referência a uma fotografia onde surge com o corpo que possui atualmente.

“Agradece também aos que não acreditam e aos que não te querem bem porque tu sabes que tu gostas de os contrariar;) Continua a fazer do CrossFit o teu modo de vida e uma das tuas maiores paixões porque sabes, que é o que te mantém a ”chama acesa”! E continua, nessa busca da melhor versão de ti mesma e a tentar dar o melhor de ti todos os dias a ti, aos teus atletas, às pessoas que estão do teu lado, às que são realmente especiais para ti”, escreveu a ex-concorrente.

“Ainda há muita estrada para andar. Traça novas metas, novos objectivos e vai atrás com toda a garra que te caracteriza, porque tu sabes e acreditas que podes ser tudo o que quiseres se acreditares e lutares sem desistir e foca-te sempre na tua real intenção. Mesmo que mais ninguém acredite…Se tu acreditares muito, tu és capaz! Nunca mais voltes a desistir de ti!”, concluiu.