Uma startup alemã, a Green City Solutions, decidiu criar um banco que absorve a mesma quantidade de poluição que 275 árvores, para combater o problema do ar impuro que é prejudicial para a saúde.

De acordo com Dénes Honus, CEO da startup, “a existência de apenas dez microgramas de poluentes por um metro cúbico de ar significa a redução em meio ano da esperança média de vida de um cidadão”, por isso decidiu criar o banco, designado de CityTree.

O banco tem uma placa com mais de quatro metros de altura que está coberta com musgo, para que consiga filtrar os poluentes presentes no ar e libertar ar limpo.

Este ‘jardim’ para além desta capacidade de filtro, é capaz de suportar um outdoor publicitário e vem também equipado com Wi-Fi. O projeto consegue ainda armazenar água da chuva que serve para regar o musgo.

O Citytree já está disponível em Oslo, Hong Kong, Paris, Bruxelas e Amsterdão e Londres foi escolhida para acolher a invenção. No entanto, Portugal ainda não faz parte dos planos da empresa para receber este projeto.