Renato Sanches está de volta ao Swansea, depois de alguns meses a recuperar de lesão em Munique (seguido pelo departamento médico do Bayern, detentor do seu passe), mas também em Lisboa. O médio português de 20 anos reintegrou os trabalhos dos swans esta terça-feira e, de acordo com o técnico Carlos Carvalhal, até ainda sonhava ir ao Mundial. Não deverá, todavia, passar mesmo de um sonho - e quem o diz é o próprio treinador.

"Não acho que ele tenha qualquer hipótese de ir ao Mundial. Disse-lhe para colocar as expetativas baixas, há muito bons jogadores. Ele faz parte do elenco, mas falhou muitos jogos​. Falei com ele, porque se ele está a treinar com adrenalina porque pensa que pode ir ao Mundial, a probabilidade de ficar lesionado novamente é muito grande. Prefiro dizer-lhe o que sinto, colocar as expetativas baixas para que recupere e fique em forma de novo. Claro que ficou desapontado", revelou Carvalhal, em declarações à imprensa inglesa.

Renato Sanches, uma das figuras da Seleção nacional na caminhada rumo ao título europeu em 2016, em França, não joga desde 27 de janeiro, quando sofreu uma lesão num jogo da Taça de Inglaterra, frente ao Notts County, saindo de campo logo aos 32 minutos. Ao todo, soma 16 jogos na temporada (um pelo Bayern, na Supertaça alemã, e 15 pelo Swansea).