Gabinetes políticos: PCP quer que Governo clarifique reversão de cortes

O PCP foi apanhado de surpresa pela intenção, noticiada pelo Público, de reverter os 5% de corte salarial aos membros dos gabinetes políticos. E quer ter mais esclarecimentos antes de reagir à notícia que já conta com a oposição de BE e CDS e com o apoio de Rui Rio, mas não do sei líder parlamentar, Fernando Negrão.