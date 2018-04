Em fevereiro, a vida do gato Toby iria mudar para sempre. A sua família tinha decidido que já não o queria ter em casa e deixou-o num novo lar. Mas Toby não percebeu o que se tinha passado. Tinha saudades dos seus donos. Por isso, decidiu ir à sua procura.

Ao todo, o gato fez cerca de 20 quilómetros até chegar à sua antiga casa. Mas não foi recebido da forma que seria esperada. “Eles levaram-no para um abrigo de animais e pediram que fosse abatido”, contou ao site Dodo Tara Lynn, diretora de comunicação da SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) do condado de Wake, na Carolina do Norte (EUA).

Mas o abrigo não acatou as ordens e decidiu não abater o gato. Em vez disso, contactou a SPCA, que o acolheu. “Ele tinha o vírus da imunodeficiência felina e uma infeção respiratória”, explicou Lynn.

Toby acabou por se afeiçoar ao staff da SPCA. Quando a organização publicou a sua história nas redes sociais, muitas pessoas quiseram ajudar. No emsmo dia em que a publicação foi divulgada, Tody foi adotado por Michele, uma mulher que vive naquele estado.

“Ela não hesitou. Estava no local de trabalho e a largou tudo para vir buscá-lo”, contou Lynn. Toby foi oficialmente adotado na passada sexta-feira.