Na terça-feira, um avião da Southwest Airlines teve de aterrar de emergência depois de um dos motores ter explodido durante o voo.

O incidente provocou uma vítima mortal e várias pessoas ficaram feridas, no entanto, os passageiros elogiaram a atitude de Tammie Jo Shults, a mulher que estava a pilotar o avião.

O avião estava a levantar voo do aeroporto de LaGuardia, quando pouco tempo depois o motor do lado esquerdo explodiu. Uma das janelas não resistiu à explosão e partiu-se, tendo sugado parcialmente uma mulher para fora do avião, que acabou por morrer. Dez minutos depois o avião aterrou e os passageiros e tripulação estavam a salvo.

Um dia depois Tammie foi elogiada pelas suas manobras que fizeram com que o avião, com apenas um motor, aterrasse da maneira mais segura possível sem causar mais vítimas e evitando uma tragédia maior.

As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.

Reading about Tammie Jo Shults, the pilot who landed the Southwest flight on one engine, what a heroine she is, she was also talking to the passengers & calming them down while landing the plane in Philadelphia, 🛬👏❤️ — Terry Sylvester (@Terry_Sylvester) April 19, 2018

So horrifying and so preventable! Condolences to her family and friends. Thank goodness for the incredible pilot Tammie Jo Shults, that landed the plane successfully with only one engine. — Debra Moudy (@PDXDebM) April 19, 2018